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Ünlü oyuncudan kahreden deprem paylaşımı: 1999 depreminde enkaz altından çıkarıldığımda 5 yaşındaydım

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem ülke genelinde büyük kayıplara neden oldu. Depremin ardından duygularını dile getiren Gizem Güven yıllar önce 1999 depreminde yaşadıklarını anlattı....

Haber Giriş: 11 Şubat 2023 Cumartesi - 13:11
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Ünlü oyuncu Gizem Güven'den kahreden deprem paylaşımı

Ünlü oyuncudan kahreden deprem paylaşımı: 1999 depreminde enkaz altından çıkarıldığımda 5 yaşındaydım
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Sihirli Annem dizisinde canlandırdığı Ceren karakteri ile hafızalarımızda yer edinen Gizem Güven'den hüzünlendiren deprem paylaşımı geldi.

1999 Gölcük Depremi'nde ailesi ile birlikte göçük altında kalan Güven, 10 ilimizde yıkıcı etkiye sahip 7.7 ve 7.6 şiddetindeki iki deprem sonrası duygulandıran bir gönderi paylaştı..

"DAHA BÜYÜK BİR FELAKETLE KALPLERİMİZ DEPREM BÖLGESİNDE ATIYOR"

Enkazdan kurtulduğu anlarda çekilen fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Gizem Güven, duygularını "O felaket gün ailemle enkaz altından çıktığımızda henüz 5 yaşındaydım. Unutmak ne mümkün... Bunca yıl geçti daha büyük bir felaket ile kalplerimiz deprem bölgesinde atıyor. Aynı acı, aynı çaresizlik, dinmeyen aynı umut ile…" sözleriyle ifade etti.

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