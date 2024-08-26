Ünlü oyuncu gizemli sevgilisiyle bakın nerede ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Habertürk
Ünlü oyuncu gizemli sevgilisiyle bakın nerede ortaya çıktı

Bodrum'da tatil yapan ünlü oyuncu Nesrin Cavadzade, bir plajda keyifli anlar yaşadı.

Cavadzade, denizdeki eğlencenin yanı sıra bir erkek arkadaşıyla aynı şezlongu paylaştı.

İkili, sohbet ederken ve güneşlenirken oldukça rahat bir görüntü sergiledi.

42 yaşındaki oyuncu, bir süre sonra sıcaktan bunalarak denize girmeye karar verdi.

Yanında başka bir arkadaşıyla suyun tadını çıkaran Cavadzade, ardından yeniden şezlonguna dönerek güneşlenmeye devam etti.

O anlar objektiflere bu şekilde yansıdı.

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NESRİN CAVADZADE KİMDİR?

Nesrin Cavadzade, 30 Temmuz 1982 tarihinde Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de doğdu.

11 yaşında annesiyle birlikte Türkiye'ye taşındı ve burada eğitim hayatına devam etti.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nden mezun olduktan sonra, Şahika Tekand Studio Oyuncuları'nda iki yıl boyunca oyunculuk eğitimi aldı.

Nesrin Cavadzade, televizyon dünyasına "Yersiz Yurtsuz" dizisinde başrol oynayarak adım attı.

Ardından, Cemal Şan'ın yönettiği "Dilber'in Sekiz Günü" filminde başrolde yer aldı ve bu filmdeki performansıyla Erzurum, Bursa ve Ankara Film Festivalleri'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerine layık görüldü.

2011 yılında "Güzel Günler Göreceğiz" filminde canlandırdığı "Anna" karakteriyle 48. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.

2014 yılında Kutluğ Ataman'ın "Kuzu" filminde ve Erol Mintaş'ın "Annemin Şarkısı" filminde rol aldı.

"Kuzu" filmindeki performansıyla 51. Altın Portakal Film Festivali'nde "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandı.

Nesrin Cavadzade, bilim insanı Mirmemmed Cavadzade'nin torunu.

Nesrin Cavadzade, Türkçenin yanı sıra İngilizce, Fransızca, Rusça ve İspanyolca bilmekte.

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