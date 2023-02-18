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Merve Dizdar'dan örnek davranış. Ünlü oyuncu gören herkesi ağlattı

Ömer dizisiyle ekrana gelen Merve Dizdar Yenikapı'daki etkinlik alanında depremzedeler için yardım çalışmalarına katıldı. Dizdar’ı gören hayranları gözyaşları içinde kaldıklarını söylediler. 

Haber Giriş: 18 Şubat 2023 Cumartesi - 11:25
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Ünlü oyuncu gören herkesi ağlattı! Merve Dizdar'dan örnek davranış

Merve Dizdar'dan örnek davranış. Ünlü oyuncu gören herkesi ağlattı
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Masumlar Apartmanı dizisiyle geniş kitlelere ulaşmayı başaran oyuncu Merve Dizdar şimdilerde 'Ömer' dizisiyle Star TV ekranlarında seyirci karşısında yer alıyor. 

Merve Dizdar da kendisini deprem bölgesine hizmet için adadı.

Yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Yenikapı’daki merkezinde halk ile iç içe çalışan Merve Dizdar, yaşananlar nedeniyle bir hayli üzgündü.

Televizyongazetesi'nde aktarılanlara göre; Ünlü oyuncu, “Yoğunluk var ama hepimiz, herkes bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bugünleri böyle atlatacağımızı düşünüyorum. İnanın hepimizin kafası, aklı, kalbi orada. Zaten herkes elinden geleni yapıyor, bunu görmek de mutlu ediyor insanı. Depremden beri hepimiz her gün çalışıyoruz. Atlatacağız inşallah” açıklamasında bulundu.

Ömer dizisinin setinde çalışmaların durdurulmasının ardından yardım merkezine arkadaşları ile birlikte geldiklerini anlatan Merve Dizdar, yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve buna devam edeceklerini ifade etti.

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