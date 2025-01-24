Ünlü oyuncu gözaltına mı alındı? İlk açıklama geldi

Menajer Ayşe Barım'ın dizi sektöründe tekelleşmeye yol açtığı ve Gezi Parkı olaylarında bölgeye oyuncu gönderildiği iddiaları ortaya atılırken konuyla ilgili başlayan soruşturma kapsamında Barım gözaltına alınmıştı.

Barım’a yapılan gözaltının ardından sanat dünyasından birkaç isme yönelik daha soruşturma başlatıldı.

Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Dolunay Soysert, Mehmet Günsür ve Rıza Kocaoğlu konuyla ilgili ifade verilmeye çağrıldı. Polis ekipleri eşliğinde adliyeye getirilen sanatçılar ifade verdi.

Ünlü oyuncu Merve Dizdar hakkında da soruşturma başlatıldığı ve sanatçının gözaltına alındığı iddia edildi.

Merve Dizdar Halk TV'den Yiğit Can İlarslan'a konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Gözaltına alındığı iddiasını yalanlayan Dizdar "Öyle bir şey yok" ifadesini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Sektörde tekelleşmeye sebep olduğu iddia edilen menajer Ayşe Barım Türkiye gündemine oturmuştu. Öte yandan Ayşe Barım’ın 12 sene önce yaşanan Gezi eylemlerinda bölgeye oyuncu gönderdiği öne sürüldü. Barım başlatılan soruşturma sonrası bu sabah gözaltına alındı. Barım'a, 'Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlaması yöneltilirken Barım'ın evi ve ofisi de polis ekipleri tarafından aranmıştı. Ayşe Barım'ın Mehmet Ali Alabora ile konuşmaları da gerekçe olarak gösterildi.