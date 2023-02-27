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Ünlü oyuncunun acı günü

Son olarak Netflix yapımı Özel Ders adlı filmde Bensu Soral ile birlikte rol alan genç oyuncu Helin Kandemir, babasını kaybetti.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 23:31
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Ünlü oyuncu Helin Kandemir'in acı günü

Ünlü oyuncunun acı günü
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Son olarak Netflix'te yayınlanan Özel Ders adlı filmde Azra karakterine hayat veren genç oyuncu Helin Kandemir, bir süredir hastalıkla mücadele eden babasını kaybetti.

Helin Kandemir acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Doğduğun Ev Kaderindir, Hakan: Muhafız, Kağıt Ev, Duy Beni gibi dizilerde rol alan Helin Kandemir’in babası Murat Kandemir bir süredir lösemi tedavisi görüyordu.

Helin Kandemir sosyal medya hesabında yayınladığı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Babamın cenazesi yarın öğlen namazına müteakiben Zincirlikuyu Camii’nden kaldırılacaktır.”

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