Ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol sessiz sedasız evlendi! İşte düğünden aşk dolu kare

Kaynak: Haber Merkezi
Yaklaşık 3 yıldır Natali Yarcan ile aşk yaşayan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol, sessiz sedasız dünyaevine girdi. Çelikkol’un nikahından ilk görüntü ortaya çıktı.

İffet, Merhamet, Kördüğüm, Siyah Beyaz Aşk ve Gaddar gibi birçok yapımda yer alan ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol bu kez özel hayatıyla gündem oldu.

SESSİZ SEDASIZ NİKAH MASASINA OTURDU

Natali Yarcan ile aşk yaşayan Çelikkol mutlu gününü kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

Çelikkol nikahtan bir kare yayınlayıp Özdemir Asaf'ın şu dizelerini not düştü;

"Öylesine güzel seviyorum ki seni

Öylesine saf

Öylesine temiz

Öylesine derin

Ve öylesine değil..."

İbrahim Çelikkol 2017 yılında Mihre Mutlu ile nikah masasına oturmuş ve ikili 5 yıllık evliliklerini 2023 yılında sonlandırma kararı almıştı. Ünlü oyuncunun bu birliktelikten 'Ali' ismini verdiği bir oğlu dünyaya geldi.

