Ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu’nun acı günü! Ölüm haberiyle yıkıldı

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Ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu’nun acı günü! Ölüm haberiyle yıkıldı

Ünlü oyuncu İpek Tuzcuoğlu’nun, annesi Emel Tuzcuoğlu’nu yaşamını yitirdi. Annesini toprağa veren oyuncu cenaze töreninde ayakta durmakta zorluk çekti.

İpek Tuzcuoğlu, annesi Emel Tuzcuoğlu’nun ölüm haberiyle adeta yıkıldı. Ünlü isim annesinin cenaze töreninde gözyaşlarına boğuldu.

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ZOR ANLAR YAŞADI

Emel Tuzcuoğlu’nun cenaze namazı, İstanbul’un Etiler Camii'nde kılındı ve ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi. Oyuncu annesini toprağa verirken zor anlar yaşadı.

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GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Tuzcuoğlu, annesinin cenaze töreninde gözyaşlarını tutamadı. İpek Tuzcuoğlu’nu bu acı günde ünlü oyuncu Zafer Ergin yalnız bırakmadı.

Ünlü oyuncu "Bizim uzun senelerdir dostluğumuz vardı. Çok üzgünüm. Her ölüm acıdır" diyerek başsağlığı diledi.

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"SON ANLARINA YETİŞTİM"

İpek Tuzcuoğlu acı haberi "Annem çok dua aldı. Çok seveni varmış. O şu an benden mutludur. Daha huzurludur. Ben onu Allah'a teslim ettim. Rahmetiyle kucaklasın annemi. O bizi duyuyor. Ben yoğun bakımda vedalaştım, son anlarına yetiştim. Antalya’daydım çekimde, ama hâlâ ruh bedende olduğu için bizi duyuyorlar. Mutlaka konuşun ve vazgeçmeyin" diyerek annesinin huzura kavuştuğunu belirtti.

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