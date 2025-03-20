Ünlü oyuncu isyan ederek paylaştı: Hak hukuk adalet!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından birçok ünlü isim sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla yaşananlara tepki gösterdi.

Ünlü oyuncu Ebru Şahin de sosyal medya hesabından Hak hukuk adalet yazılı pankartı paylaştı.

“KİMSENİN DEĞİL, ÜLKEMİN AVUKATIYIM”

Ebru Şahin, üzerinde "Hak hukuk adalet!" yazan pankartı, şu sözlerle paylaştı.

"Tek bir kişi değil herkes için, hatta "bize bir şey olmaz"cılar için, "sen o tarafsın, biz bu taraf"çıların birbirimize zıt taraflarda olmadığımızı ülkemizin adalet terazisinin ve hukuk devletinin hepimiz için, bugün belki size, yarın çocuğunuza gerekli olduğunu anlamanız için."

Ünlü isim paylaşımının sonuna ise, "Kimsenin değil, ülkemin avukatıyım" dedi.