Ünlü oyuncu kendisini zayıf diyerek eleştiren takipçisine sert çıktı

Oyuncu Berrak Tüzünataç, siyah ışıltıyı tulumuyla kalça dansı yaptı. Takipçileri, Tüzünataç'a zayıflığıyla ilgili eleştirilerde bulundu.

Hakkında yapılan yorumlara sinirlenen Tüzünataç, yılladır aynı kiloda olduğunu belirterek, halinden çok memnun olduğunu ifade etti.

Tüzünataç, Instagram hesabından yayınladığı videoda, "Ben yaklaşık 7-8 senedir aynı kilodayım çok da memnunum kendimin bu halinden gözüm gibi bakıyorum. Fakat ne zaman bir yere gitsem bir şey giysem bir grup insan kendi hayat gündemlerini bir kenara bırakıp benim kaç kilo olduğum, nasıl göründüğüm, nasıl görünmem gerektiğiyle ilgili bir mesai harcıyorlar. Yani buna gerçekten çok şaşırıyorum çünkü hayatta bir sürü çok daha önemli şeyler var ve ben memnunum önemli olan da bu. Keyfimize bakalım, giyim kuşam, kilo vs bunlar kişinin kendisini bağlayan şeyler" dedi.

Tüzünataç, "Poponun büyümeye ihtiyacı var" diye yazan bir takipçisine ise, "Bana yetiyor kral, sen kendininkini büyüt" cevabıyla tepki gösterdi.

BERRAK TÜZÜNATAÇ KİMDİR?

Liseyi Koç Özel Lisesinde okuyan Berrak Tüzünataç, ardından İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun oldu. Üniversitede okurken CNN Türk'te staj yapan Tüzünataç, Elele dergisinde model olarak yer alarak kariyerine başladı. Daha sonra Number 1 TV'de haber sunan Tüzünataç, Organize İşler filmindeki rolüyle de sinemaya adım attı.

Aynı yıl, Kanal D'de yayımlanan Ödünç Hayat'ta rol alan ünlü oyuncu, Elveda Rumeli adlı televizyon dizisinde Vahide karakterini canlandırdı.

Ezel dizisinde Bade rolünde oynayan Tüzünataç, 2009-2010 yılları arasında Show TV'de yayımlanan Bu Kalp Seni Unutur mu? dizisinde Yıldız karakterini canlandırdı.

2020 yılında Biz Böyleyiz filminin hikâyesini yazdı ve başrollerinden birini oynadı.