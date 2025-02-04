Ünlü oyuncu Melis İşiten'in çarpıcı itirafları olay oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncu Melis İşiten'in çarpıcı itirafları olay oldu

Oyuncu Melis İşiten’den olay olacak açıklamalar geldi. Özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla dillerden düşmeyen İşiten, bir kez daha dillere düştü. Bu kez geçmişte ihanete uğradığı itiraf etti. Gözler Uraz Kaygılaroğlu’na çevrildi.

Ünlü oyuncu Melis İşiten 2014 yılında Uraz Kaygılaroğlu ile sürpriz bir şekilde evlenmişlerdi. Evliliklerini ‘Ada’ ismini verdikleri kızlarıyla taçlandırmıştı. Çift, 2019 yılında boşanma kararı verdi. Melis İşiten gerek evliliğiyle gerek sosyal medya paylaşımlarıyla sürekli dillerde olmaya devam ediyor.

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Bugünlerde “Zaten Şov” isimli Youtube programı sunuyor. Melis İşiten, Oya Çınar’ın programına konuk oldu.

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BU AÇIKLAMALAR ÇOK KONUŞULUR

Güzel oyuncu İşiten, özel hayatı konusunda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Melis İşiten: "Uraz Kaygılarığlu ile boşandığımız dönemde yaşı benden çok ileri eski ünlülerden 'yardım lazım mı?' mesajları alıyordum" dedi.

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İHANET İFTİRAFINDA BULUNDU

Ünlü oyuncu Melis İşiten, "Çok acayip çok sağlam aldatılma hikâyelerim var. O ilişkide nasıl kalmaya devam ettiğimi anlayamadığım" diyerek, daha önce ihanete uğradını itiraf etti.

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Bu itirafın ardından akıllara Uraz Kaygılaroğlu geldi ve gözler hemen ona çevrildi.

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