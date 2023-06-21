Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un sütyensiz tarzı binlerce kez tıklandı

Güzel oyuncu Melisa Aslı Pamuk sosyal medya paylaşımlarıyla yürek hoplattı. Pamuk'un sütyensiz tarzına bir bakan bir daha baktı

Ünlü oyuncu Melisa Aslı Pamuk'un sütyensiz tarzı binlerce kez tıklandı

FOX TV ekranlarında EGO dizisinde rol alan Melisa Aslı Pamuk dekolteli pozlarıyla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isim güzelliğiyle takipçilerinden tam not almayı başardı.

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Sütyensiz pozlarına binlerce beğeni alan güzel oyuncu yorum üstüne yorum da aldı.

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1991 yılında Hollanda’da doğan Melisa Aslı Pamuk, Türkiye’deki oyunculuk kariyerine 2011 Miss Turkey seçildikten sonra 2012 yılında Yer Gök Aşk dizisiyle başladı.

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Daha sonra bir çok başarılı projede yer alan oyuncu Kara Sevda dizisinde canlandırdığı Asu karakteriyle kariyerinde dönüm noktasına ulaştı.

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