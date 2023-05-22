Ünlü oyuncu Merve Dizdar uçağa alınmadı. Cannes’da ayakta alkışlanmıştı

Kadrosunda yer aldığı Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filminin gösterimi için Cannes Film Festivali'ne giden Merve Dizdar, Fransa'dan dönerken uçağa alınmadı. Ünlü oyuncu sosyal medya hesabından duruma isyan etti.

Ünlü oyuncu Merve Dizdar uçağa alınmadı. Cannes’da ayakta alkışlanmıştı

76’ncı Cannes Film Festivali’nin beşinci gününde Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Kuru Otlar Üstüne’ filmi dünya prömiyerini yaptı. Filmin prömiyerine Nuri Bilge Ceylan ve Ebru Ceylan’ın yanı sıra oyuncular; Deniz Celiloğlu, Merve Dizdar, Musab Ekici, Ece Bağcı, Cengiz Bozkurt, Münir Can Cindoruk, Elif Ürse, Erdem Şenocak, Elit Andaç Çam ve Nalan Kuruçim de katıldı.

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Filmin gösteriminin bitmesinin ardından yapım 11 dakika boyunca ayakta alkışlandı ve oyuncular duygusal anlar yaşadı.

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Başarısıyla gündem olan Merve Dizdar, Fransa’dan Türkiye’ye dönüşte ise uçağa alınmayınca Instagram hesabından isyan etti.

Dizdar, “Sete yetişmek üzere Cannes Film Festivali’nden ayrılıp 2 saat önce Nice havalimanına geldim. 24 saattir check in yapmaya çalıştığım uçak overbooked (çifte rezervasyon) olduğu için uçağa alınmadım. Yarın sabah setim var ve uçamadım… Bu durumda olan 4 kişi daha var. Bu nasıl açıklanır?” diyerek Türk Hava Yolları’nı etiketledi.

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