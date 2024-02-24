Ünlü oyuncu modacıyla nişanlandı. Düğünün yapılacağı yer belli oldu

Kaynak: Patronlar Dünyası
Ünlü oyuncu modacıyla nişanlandı. Düğünün yapılacağı yer belli oldu
4 yıldır birlikte olduğu modacı Zeynep Mayruk nişanlanan oyuncu Tolga Sarıtaş’ın düğün planları ortaya çıktı. Çift, nerede evleneceği belli olurken, tarih verilmedi.

Ünlü oyuncu Tolga Sarıtaş, ‘Güneş’in Kızları’ dizisiyle adını duyurduğu günden beri hem başarılı oyunculuğu hem de sıcak kişiliğiyle hayranlarının gönlünde taht kurdu. Farklı dizi ve film projelerinde rol alan Sarıtaş, özel hayatıyla da ilgi odağı oldu.

Sarıtaş, uzun zamandır birlikte olduğu İzmirli modacı Zeynep Mayruk’la hayatını birleştirmeye karar verdi. Tolga Sarıtaş, özel hayatını gizli tutmayı tercih eden bir oyuncu. Ancak geçen akşam sosyal medyada yayınlanan bir video, hem hayranlarını hem de magazin dünyasını şoke etti.

Videoya göre, Sarıtaş, sevgilisi Mayruk’a Sevgililer Günü’nde evlenme teklif etmiş ve çift, aileleriyle birlikte yüzük takmıştı. Nişanlı çiftin yüzlerindeki mutluluk herkesin gözünden kaçmadı.

Düğünle ilgili de bazı detaylar ortaya çıktı. Sarıtaş ve Mayruk, bu yaz Çeşme’de nikah masasına oturacaklar. Düğünün kesin tarihi ise henüz belli değil.

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