Başhekim Prof. Dr. Metin Uzun’un verdiği bilgiye göre, hastanın genel durumu stabil ve giderek düzeliyor.

Prof. Dr. Uzun şu açıklamayı yaptı:

"Murat bey hastanemize alt gastrointestinal sistemde kanama bulguları ile başvurmuştur. Kanamanın üzerinden 3 gün geçmiş olup tekrarlamamıştır. Yoğun bakımdan normal odaya alınmıştır. Genel sağlık durumu stabil olup, iyiye gitmektedir"

Daha detaylı açıklamada ise şunlar belirtildi: Kanama nedeniyle yoğun bakıma alınan oyuncuya tekrarlayan kolonoskopik müdahaleler yapılmış, klip uygulanmış, kanama tekrarlayınca girişimsel radyoloji ile kontrol altına alınmıştı.

Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Arzu Tiftikçi’nin takip ettiği Murat Cemcir artık normal odada tedavi görüyor.