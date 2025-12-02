‘Düğün Dernek’, ‘İşler Güçler’ ve ‘Kardeş Payı’ gibi projelerde yer alan ünlü oyuncu Murat Cemcir, geçen çarşamba evinde rahatsızlanmış ve ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırılmış. Oyuncunun iç kanama geçirdiği öğrenilirken, tedavisi sürüyor.

‘DOKTORLAR AZ DAHA BAĞIRSAKLARINI ALACAKLARMIŞ’

Bugün ‘Gel Konuşalım’ programının sunucusu Ece Erken, Murat Cemcir’in yoğun bakımdan çıktığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.

Erken Cemcir'in hastaneye kaldırılmadan önce evinde neler yaşadığını şöyle anlattı:

“Evdeyken bağırsaklarında kanama oluyor ve düşüp bayılıyor. Yüzünde ve kafasında şişlik varmış. Doktorlar az daha bağırsaklarını alacaklarmış, ama gerek kalmıyor. Bağırsakta baloncuk şeklindeki yaraların azması diyorlar. Dün akşam kendine geliyor, şükür bugün daha iyiymiş. Yoğun bakımdan da çıkmış.”

HASTANEDEN AÇIKLAMA

Dün hastaneden yapılan açıklamada, “Divertikül kanaması ile hastanede, gereken müdahaleler yapıldı, yoğun bakımdan bugün çıkarılması bekleniyor, tedavisi devam ediyor” denilmişti.