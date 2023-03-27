27 Mart 2023 Pazartesi
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Ünlü oyuncu Kiev'de Vladimir Zelenski ile görüştü. UNICEF'in iyi niyet elçisi olarak gitti

Ünlü oyuncu Kiev'de Vladimir Zelenski ile görüştü. UNICEF'in iyi niyet elçisi olarak gitti

UNICEF'in İyi Niyet Elçisi Orlando Bloom, Ukrayna ziyareti çerçevesinde başkent Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Bloom, Zelenskiy'e Japon filozof Daisaku Ikeda tarafından yazılmış bir mektup okudu.

Haber Giriş: 27 Mart 2023 Pazartesi - 20:08
Takip Et

Ünlü oyuncu Orlando Bloom ,Kiev'de Vladimir Zelenski ile görüştü

Ünlü oyuncu Kiev'de Vladimir Zelenski ile görüştü. UNICEF'in iyi niyet elçisi olarak gitti
+
Aa
-

Aralarında 'Yüzüklerin Efendisi' ve 'Karayip Korsanları'nın da bulunduğu bir çok ünlü filmde rol alan İngiliz oyuncu Orlando Bloom Ukrayna'ya gitti.


UNICEF'in İyi Niyet Elçisi olan Bloom, başkent Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bir araya geldi. Ukrayna'ya ilk kez 2016'da geldiğini belirten 46 yaşındaki oyuncu, Zelenskiy ile insani yardım projelerini ve çocuklar için yapılabilecek destekleme çalışmalarını ele aldı.

"UKRAYNA HALKININ SAHİP OLDUĞU GÜÇ HAYRANLIK VERİCİ"

Vladimir Zelenskiy'nin savaşın başlangıcından bugüne kadarki tavrının Ukrayna halkına cesaret ve kararlılık olarak yansıdığını söyleyen Orlando Bloom, "Ukrayna halkının sahip olduğu güç gerçekten hayranlık verici. Elbette tüm bunların nedeni sizin tavrınız" dedi

"ZAFERİNİZ İNSANLIĞIN ZAFERİ OLACAK"

Orlando Bloom, Vladimir Zelenskiy'e Japon filozof Daisaku Ikeda tarafından yazılmış bir mektup okudu. "Zaferiniz insanlığın zaferi olacak" diyen Bloom, "Yenilgi, umudun yenilgisi olacak. Her şeyi kazanmak zorundasınız. Yılmaz ruhunuzla savaşmalısınız" ifadelerini kullandı.

''BİNLERCE OKUL YIKILDI YA DA HASAR ALDI...''

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise, ziyareti için Orlando Bloom'a teşekkür etti. Rusya-Ukrayna Savaş'ında Ukraynalı çocukların yasadışı bir şekilde Rusya'ya kaçırıldığı iddialarının ardından kayıp çocukların bulunması için her şeyi yaptıklarını söyleyen Zelenskiy, "Savaş, Ukraynalı çocukların çocukluğunu elinden aldı. Ukrayna'daki binlerce okul ya hasar aldı ya da tamamen yıkıldı. Yaklaşık 2.7 milyon Ukraynalı öğrenci uzaktan ya da hibrit eğitime zorlandı. Yine 1.5 milyon çocuk depresyon, stres ve psikolojik problemlerle karşı karşıya kaldı" açıklamasında bulundu.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
1
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
﻿Emekliye kötü haber: AKP'den emekli maaşı ve emekli bayram ikramiyesi oyunu
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
2
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Ünlü anketçiden ikinci turla ilgili dikkat çeken uyarı. Muharrem İnce ve Sinan Oğan Erdoğan'ın işine nasıl yarayacak
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
3
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
﻿Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatınızı değiştirecek 5 sözü
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
4
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Dünyanın en güzel kız çocuğu büyüdü genç kız oldu. Görenler gözlerine inanamadı
﻿Dünyanın en zengin ve cimri insanı. Yaptıklarını okudukça şok olacaksınız
5
﻿Dünyanın en zengin ve cimri insanı. Yaptıklarını okudukça şok olacaksınız
﻿Dünyanın en zengin ve cimri insanı. Yaptıklarını okudukça şok olacaksınız
﻿Bağ evinde dehşet
6
﻿Bağ evinde dehşet
﻿Bağ evinde dehşet
﻿Hakan Aygün hangi kanalı satın aldı? Kişiye özel TV kurdu sosyetenin göbeğinden yayına başladı
7
﻿Hakan Aygün hangi kanalı satın aldı? Kişiye özel TV kurdu sosyetenin göbeğinden yayına başladı
﻿Hakan Aygün hangi kanalı satın aldı? Kişiye özel TV kurdu sosyetenin göbeğinden yayına başladı
﻿Zlatko Dalic'ten Türkiye maçı açıklaması: Saldıracağız
﻿Zlatko Dalic'ten Türkiye maçı açıklaması: Saldıracağız
﻿Zlatko Dalic'ten Türkiye maçı açıklaması: Saldıracağız
﻿Erzurum'da kurt sürüsü fotokapana yakalandı   
﻿Erzurum'da kurt sürüsü fotokapana yakalandı   
﻿Erzurum'da kurt sürüsü fotokapana yakalandı   
﻿Kuntz kendisini şaşkına çeviren olayı açıkladı
﻿Kuntz kendisini şaşkına çeviren olayı açıkladı
﻿Kuntz kendisini şaşkına çeviren olayı açıkladı
﻿Otopark yangınında duman binayı sardı. 7 kişi tedavi altına alındı
﻿Otopark yangınında duman binayı sardı. 7 kişi tedavi altına alındı
﻿Otopark yangınında duman binayı sardı. 7 kişi tedavi altına alındı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.