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Şahan Gökbakar siyasete mi giriyor. Takipçisi sordu o yanıtladı

Şahan Gökbakar, sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı. Gökbakar'ın kendisine yöneltilen siyasi içerikli bir soruya verdiği yanıt dikkat çekti.

Haber Giriş: 3 Ocak 2023 Salı - 03:27
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Ünlü oyuncu Şahan Gökbakar siyasete mi giriyor

Şahan Gökbakar siyasete mi giriyor. Takipçisi sordu o yanıtladı
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Şimdilerde Recep İvedik 7 filmi ve içeriğinde verdiği gündeme dair mesajlarla dikkatleri çeken Şahan Gökbakar, Instagram hesabı üzerinden takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Son filmine dair çok sayıda soru alan Gökbakar bunların pek çok çoğuna yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından verdiği siyasi mesajlarla da gündeme gelen Gökbakar'a bir takipçisi "Milletvekili olmayı düşünüyor musun?" sorusunu yöneltti.

Şahan Gökbakar bu soruyu da yanıtsız bırakmadı ve "Milletin sevdiği bir evladı olmak daha güzel" yanıtını verdi.

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