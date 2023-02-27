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Ünlü oyuncu Devlet Bahçeli'yi engelledi

Oyuncu Sermiyan Midyat, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve bazı spor kulüplerinin Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarındaki, "Hükümet istifa" sloganlarına tepki göstermelerini eleştirdi.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 15:47
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Ünlü oyuncu Sermiyan Midyat, Devlet Bahçali'yi Twitter hesabından engelledi

Ünlü oyuncu Devlet Bahçeli'yi engelledi
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MHP lideri Devlet Bahçeli'yi Twitter üzerinden engellediğini duyuran oyuncu Sermiyan Midyat, "Halk olarak kin ve düşmanlığa daha fazla tahrik olmamak için, akıl sağlığım için, ruh sağlığım için engelledim" dedi.

Fenerbahçe ve Beşiktaş  tribünlerden yapılan "Hükümet istifa" sloganları sonrası, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli maçların seyircisiz oynanmasını istemiş, bunun üzerine çok sayıda kişi Bahçeli’nin açıklamalarına tepki göstermişti.

Oyuncu Sermiyan Midyat, Twitter hesabından Bahçeli'yi engellediğine ilişkin ekran görüntüsünün de yer aldığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Halk olarak kin ve düşmanlığa daha fazla tahrik olmamak için, akıl sağlığım için, ruh sağlığım için engelledim."

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