Ünlü oyuncu Taner Rumeli yerinde duramadı! 14 yıllık aşkıyla evlendi

Afili Aşk, Bizim Evin Halleri ve İnadına Aşk gibi yapımlarla tanınan Taner Rumeli, düğünde enerjisiyle dikkat çekti.

Kına gecesinde ve düğünde yerinde durmayan başarılı oyuncu, göbek atarak davetlilere keyifli anlar yaşattı. Çiftin mutluluğuna aileleri ve yakın dostları da eşlik etti. Taner Rumeli ve Ceyda Âşık, ikinci bir düğün törenini Ankara’da gerçekleştirecek.

TANIŞMA HİKÂYELERİ GÖNÜLLERİ FETHETTİ

Rumeli, daha önce verdiği bir röportajda Ceyda Âşık ile tanışma hikâyesini paylaşmıştı. “Ceyda, beni diziden izleyip hayran olan biriydi. İzmir Alsancak’ta sokakta karşılaştık. Karşılıklı mekanlarda oturuyorduk. Sonra ben ona hayran oldum. Birbirine hayran iki kişi olarak bugünlere geldik” diyen Rumeli, bu yaz evlenme planını da duyurmuştu. Çiftin aşk hikâyesi, de böylece sevenlerini bir kez daha duygulandırdı.