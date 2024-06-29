Ünlü oyuncudan bikinili yaz videosu. Mine Tugay'a yoğum yağdı

Düzenleme: Büşra Kapan
Ünlü oyuncudan bikinili yaz videosu. Mine Tugay'a yoğum yağdı

Oyuncu Mine Tugay'dan yaz videosu geldi. Paylaşımı takipçilerince yorum yağmuruna tuttuldu.

Genç kızlara taş çıkaran fiziğiyle adından sıkça söz ettiren 45 yaşındaki Mine Tugay, son videosuyla yine kendine hayran bıraktı.

Bir süredir Avrupa turunda olan Mine Tugay, İstanbul'a döner dönmez tatile çıktı.

Tatilde diyeti bozduğu ve bu nedenle kilo aldığı belirtilen Tugay'dan yeni video geldi.

Yaz tatilinde çektiği videoları birleştirip yayınlayan Tugay'a yorum yağdı.

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MİNE TUGAY KİMDİR?

Mine Tugay, 28 Temmuz 1978 yılında Konya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Tugay, oyunculuğa 1998 yılında Karambol Kamil filmiyle başladı.

Daha sonra Kurtlar Vadisi, Behzat Ç., Gülümse Kaderine, Yasak Elma gibi birçok dizide rol aldı.

Tiyatroda da aktif olan Tugay, Semaver Kumpanya ve Tiyatro Dot'ın sahnelediği oyunlarda rol aldı.

Karatavuk adlı oyundaki performansı ile 13. Afife Ödülleri'nde En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Tugay, son olarak Netflix'te yayınlanan Bir Başka Hikaye dizisinde rol almıştı.

Mine Tugay, sosyal medyayı aktif olarak kullanan oyunculardan biri. Instagram'da 2.7 milyondan fazla takipçisi bulunan Tugay, sık sık fotoğraf ve videolar paylaşıyor.

Son paylaştığı videoda ise yaz tatilinde çektiği görüntüleri bir araya getirmiş.

Videoda Tugay'ı farklı renk bikinileriyle deniz ve havuzda görebilirsiniz.

Tugay'ın kusursuz fiziği ve güzelliği takipçileri tarafından büyük beğeni topladı. Videoya binlerce beğeni ve yorum geldi.

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