Ünlü oyuncudan korkutan haber! Ameliyatı altı saat sürdü

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan'dan hayranlarını korkutan haber geldi. Ünlü ismin ameliyatı altı saat sürdü.

AMELİYATI BAŞARILI GEÇTİ

Uzun bir süredir sağlık sorununu erteleyen ünlü oyuncu sosyal medya hesabından 6 saat süren bir operasyon geçirdi. Ünlü oyuncu Nalçakan ameliyatının başarılı geçtiğini sağlık durumunun da iyi olduğunu söyledi.

"YILLARDIR ERTELEDİĞİM BİR SORUN..."

Nalçakan paylaşımında şu ifadelere yer verdi; Dün sabah bu saatlerde, 6 saat süren bir operasyona girdim. Yıllardır ertelediğim bir sorun, mucize insanlar sayesinde çözüme ulaştı"

Ünlü oyuncunun paylaşımına; Melek Baykal, Müjde Uzman, Sevcan Orhan ve Nükhet Duru gibi isimlerden ‘Geçmiş olsun’ yorumları yağdı.