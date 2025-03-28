Ünlü oyuncudan korkutan haber! Ameliyatı altı saat sürdü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü oyuncudan korkutan haber! Ameliyatı altı saat sürdü

Kardeşlerim dizisinde Akif karakterine hayat veren ünlü oyuncu yıllardır ertelediği sağlık sorunu nedeniyle 6 saat süren bir operasyon geçirdi. Ünlü oyuncuya geçmiş olsun mesajları yağdı.

Ünlü oyuncu Celil Nalçakan'dan hayranlarını korkutan haber geldi. Ünlü ismin ameliyatı altı saat sürdü.

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AMELİYATI BAŞARILI GEÇTİ

Uzun bir süredir sağlık sorununu erteleyen ünlü oyuncu sosyal medya hesabından 6 saat süren bir operasyon geçirdi. Ünlü oyuncu Nalçakan ameliyatının başarılı geçtiğini sağlık durumunun da iyi olduğunu söyledi.

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"YILLARDIR ERTELEDİĞİM BİR SORUN..."

Nalçakan paylaşımında şu ifadelere yer verdi; Dün sabah bu saatlerde, 6 saat süren bir operasyona girdim. Yıllardır ertelediğim bir sorun, mucize insanlar sayesinde çözüme ulaştı"

Ünlü oyuncunun paylaşımına; Melek Baykal, Müjde Uzman, Sevcan Orhan ve Nükhet Duru gibi isimlerden ‘Geçmiş olsun’ yorumları yağdı.

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