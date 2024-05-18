Ünlü oyuncudan şok iddia: Eşim başka bir adamdan hamile kaldı

Verdiği bir röportajda 45 yaşındaki Kel Mitchell rol aldığı Good Burger filminin başrol oyuncusu Kenan Thompson'la yaşadığı anlaşmazlıklar ve zihinsel sağlık sorunları hakkında konuştu.

Mitchell, eski karısı Tyisha Hampton'ın kendisiyle evliyken başka bir adamdan hamile kaldığını da iddia etti ve Hampton'ın birlikte olmak istediği başka bir adam olduğunu söylediği bir telefon aldığında evliliklerinin sona erdiğini söyledi.

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1999'dan 2005'e kadar Mitchell ile evli olan Hampton, iki ayrı TikTok videosunda eski kocasının iddialarını yalanladı.