Ünlü oyuncudan yıllar sonra gelen Kurtlar Vadisi itirafı

Bir dönemin efsane dizisi Kurtlar Vadisi'nde rol alan oyuncu Zafer Ergin yaptığı açıklama ile dikkat çekti.

2006 yılından beri 'Arka Sokaklar' dizisinde 'Rıza Baba' karakterini canlandıran oyuncu Zafer Ergin, 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' adlı programında Kurtlar Vadisi ile ilgili konuştu.

Ergin, uzun süre yer aldığı Mehmet Karahanlı karakterini oynadığı 'Kurtlar Vadisi' dizisinden ayrılma nedenini de paylaştı.

Zafer Ergin, "Arka Sokaklar' öncesi bir diziyi de yeni bırakmıştım, zararlı olduğu için kötü alışkanlıklara yol açtığı için" dedi.

Bazı oyuncuların 'Kurtlar Vadisi' dizisinden ayrıldığı için kendisini eleştirdiğini söyleyen Ergin, "Bazı oyuncu arkadaşlar, 'Neden bıraktın? Zafer ağabey dünyanın parasını alıyorsun?' gibi şeyler söyledi. Benim ilkelerim, prensiplerim ve düşüncelerim var. Televizyon, büyük bir silahtır. Televizyonların insanları iyiye, doğruya, güzele yönlendirebilme olanağı vardır" dedi.