Ünlü oyuncular Ayşe Barım'ın ajansı ile yollarını ayırdılar mı? Beklenmeyen gelişme

Tutuklu bulunan ünlü menajer Ayşe Barım’ın kurucusu olduğu ID İletişim ajansından iki oyuncunun ayrıldığı iddia edildi.

“Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs” suçlamasıyla 30 yıla kadar hapsi istenen Barım’ın ajansıyla, uzun süredir birlikte çalıştığı ünlü oyuncular Hazal Kaya ve Ali Atay’ın yollarını ayırdığı iddia edildi.

Söz konusu iddiaların odağında ise ID İletişim’in resmi internet sitesinde yapılan bir güncelleme yer alıyor.

Site üzerinde yapılan değişiklikte, Hazal Kaya ve Ali Atay’ın adları ile fotoğraflarının ajansın oyuncular listesinde artık yer almadığı görüldü. Bu detay, ikilinin ID İletişim ile olan profesyonel ilişkisini sonlandırdığı yönündeki söylentileri güçlendirdi.

Konuyla ilgili Hazal Kaya ve Ali Atay cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, sosyal medya tarafında da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. ID İletişim’in Instagram hesabından Hazal Kaya’yı takip etmeyi bıraktığı fark edilirken, Kaya’nın ajansı hâlâ takip ediyor olması gözlerden kaçmadı.