Ünlü oyuncular birbirine küstü. 'Bihter' setinde gerginlik

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Son olarak Camdaki Kız adlı projeyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu Hande Ataizi, Bihter filmi için sete girmişti.

Yıllara meydan okuyan güzel isim iddialara göre dizinin başrollerinden Farah Zeynep Abdullah ile gerildi. Güzel oyuncuların birbirine küstüğü gelen iddialar arasında

Hande Ataizi bir diğer iddiaya göre yakın çevresine "Çekimler bittiği için çok mutluyum" dedi.

Bihter’i Farah Zeynep Abdullah’ın Behlül’ü Boran Kuzum’un, Matmazel’i Ebru Özkan’ın, Nihal’i Helin Kandemir ve Beşir’i Lorin Menhart’ın canlandıracağı dizinin kadrosu gündem olmuştu.