Ünlü oyuncular sarmaş dolaş yakalandı. Yakışıklı oyuncu gerildi

Kaynak: Tv100
Ünlü oyuncular sarmaş dolaş yakalandı. Yakışıklı oyuncu gerildi
İki ünlü oyuncu Burak Sevinç ve Hayal Köseoğlu sokakta kol kola yakalandı. İkili hakkında aşk iddiaları ortaya atıldı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı pozları, açıklamaları ve oyunculuğu ile sık sık gündem olan Hayal Köseoğlu, Now’ın Hudutsuz Sevda adlı dizisinde rol alıyor.

Aynı dizide Fikret ve Damla karakterlerini canlandıran Burak Sevinç ve Hayal Köseoğlu dizide rol gereği de aşık bir çifti oynuyorlar.

Dizide yasak aşk yaşayan iki oyuncu geçtiğimiz günlerde Karaköy sokaklarında beraber görüntülendi.

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“YANLIŞ GÖRMÜŞSÜNÜZDÜR”

İki oyuncu birlikte Kadıköy sokaklarında gezerken, o anlar Tv100 kameraları tarafından görüntülendi.

Kol kola gezen oyunculardan Burak Sevinç kameralara açıklama yaparken, kol kola görünmelerine "yanlış görmüşsünüzdür" diye cevap verdi. Sevinç, ilişki sorularına ise "Setten çıktık, hayır tabii ki ilişki yok." dedi.

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