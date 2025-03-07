Ünlü oyuncunun lüks evi başına bela oldu

İsveçli televizyon ve sosyal medya fenomeni Julia Franzén, son hamlesiyle büyük bir finansal çıkmaza girdi. Marbella'da 10 milyon dolarlık bir ev için kaparo ödeyen Franzén, yeterli bütçesi olmadığını fark edince geri adım attı. Ünlü fotoğrafçı ve televizyoncu Bingo Rimér ile iki yıldır birlikte olan ve birlikte yaşayan Julia, çiftin ekonomik dinamikleri hakkında, İsveç basınına samimi açıklamalarda bulundu.

Bingo Rimér, çiftin mali durumunu değerlendirirken Julia'nın daha kazançlı olduğunu belirtti. "Julia, iş dünyasında daha başarılı ve benim kadar harcama yapmıyor. Bu yüzden ay sonunda elinde daha fazla para kalıyor," dedi. Julia da bu yorumu doğrulayarak, "Evet, daha çok param kalıyor," ifadelerini kullandı.

Ancak konu lüks harcamalara gelince, Bingo parmağını Julia'ya yöneltti. Julia, bu konuda savunmaya geçse de, sonunda en son büyük harcamayı kendisinin yaptığını kabul etti. "Evet, Marbella'da bir ev için ödeme yaptım ama aslında o kadar param yoktu. Bu yüzden pişman oldum," dedi.

Bingo Rimér ise kendisinin de gençlik yıllarında benzer hatalar yaptığını belirttikten sonra "Yaş ilerledikçe biraz daha bilinçli oluyorsun ama yine de harcamalar konusundaki zaaflar devam ediyor," dedi. Julia da Bingo'nun büyük bir para aldığı anda hemen harcadığını belirterek, "Sen de geçenlerde yüklü bir miktar para aldın ve hemen bitirdin," dedi.

Bingo ise harcamalarına bir gerekçe sunarak "Paranın sadece hesapta durmasını sevmiyorum. Aileyle vakit geçirebileceğim bir barbekü almak bana daha mantıklı geliyor. Ama tabii ki kötü zamanlar geldiğinde hesapta para olması gerektiğini de biliyorum." açıklamasında bulundu.

Çiftin harcama alışkanlıkları sosyal medyada tartışma konusu olurken, Julia Franzén'in Marbella'daki ev macerasının nasıl sonuçlanacağı merak konusu olmaya devam ediyor.