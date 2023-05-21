Ünlü oyuncunun oğlunun cesedi çürümüş halde bulundu

Alain Delon kabul etmese de biyolojik olarak oğlu olduğu kanıtlanan ünlü oyuncu ve fotoğrafçı Ari Boulogne evinde ölü olarak bulundu.

Le Parisien'de yer alan habere göre Boulogne'nin cesedi Paris'in 15. bölgesindeki Rue de Cambronne'deki evinde bulundu. Haberde birlikte kaldığı 58 yaşındaki bir kadının da 'tehlikede olan bir kişiye yardım etmemek' suçlamasıyla gözaltına alındığı belirtildi.

Savcılık Boulogne'nin ölümüyle ilgili soruşturma açarken sanatçının gayrımeşru babası olan ünlü Fransız oyuncu Alain Delon sosyal medyadan bir mesaj paylaştı.

Delon, "Huzur içinde yat Ari. Trajik bir kader." diye yazdı.

Asıl adı Christian Aaron Paffgen olan Ari uzun süredir ciddi sağlık sorunları yaşıyordu. Bir süredir tekerlekli sandalye kullanıyordu.

Hareket edemediği için 1 yıldır evden çıkamayan Boulogne'nin ölümünün nedeni otopsinin ardından ortaya çıkacak.