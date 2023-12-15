Ünlü oyuncunun ölüm sebebi belli oldu. Brooklyn 99 dizisiyle ünlü olmuştu

Emmy ödüllü aktör Andre Braugher, 11 Aralık günü 61 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

Associated Press'e konuşan Braugher'in basın sözcüsü Jennifer Allen, ünlü aktörün geçirdiği kısa süreli bir hastalıktan dolayı hayatını kaybettiğini açıkladı.

Page Six'e konuşan temsilci, aktörün birkaç ay önce teşhis edilen akciğer kanseri sebebiyle hayatını kaybettiğini belirtti.

Braugher, Homicide dizisindeki rol arkadaşı Ami Brabson ile 30 yılı aşkın bir süredir evliydi. Çiftin üç oğulları vardı.

İKİ KEZ EMMY KAZANDI

Aktör, 'Homicide'da yedi sezon boyunca oynayacağı Dedektif Frank Pembleton rolüyle lk Emmy ödülünü; 'Thief' adlı dizisiyle ise ikinci Emmy ödülünü kazanmıştı.