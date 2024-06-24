Ünlü oyuncuyu köpek balıkları yedi

Karayip Korsanları adlı filmdeki karakteri ile hafızalara kazınan sörfçü Tamayo Perry, geçtiğimiz günlerde Oahu'nun kıyılarında köpek balığı saldırısı sonucu henüz 49 yaşındayken yaşamını yitirdi.

Ünlü isim, plajda yerel sörfçüler tarafından bir kol ve bacağı kopmuş halde bulundu.

Sağlık ekipleri, Perry'nin birden fazla köpek balığı saldırısına maruz kaldığını belirtirken, güvenlik görevlileri bölgede köpek balığı uyarıları yayınladı.

TAMAYO PERRY KİMDİR?

1975 yılında dünyaya gelen Tamayo Perry, dünya çapında tanınan bir profesyonel sörfçüydü.

Aynı zamanda Karayip Korsanları filminde küçük bir rolü bulunuyordu ve bu filmdeki performansıyla geniş kitleler tarafından tanındı.