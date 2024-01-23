Ünlü pastaneler zinciri iflas etti. 7 gün sonra 900 kişi işsiz kalacak. 160 şubesini daha kapatılıyor

Kaynak: Artıgerçek
Ünlü pastaneler zinciri iflas etti. 7 gün sonra 900 kişi işsiz kalacak. 160 şubesini daha kapatılıyor
Almanya'nın ünlü pastaneler zinciri Lila Bäcker iflas etti. İflastan kurtulamayan pastane son kalan 160 şubesini kapatıp aybaşında da 900 çalışanını kovacak.

Lila Bäcker, Almanya’nın tanınmış fırın zincirlerinden biriydi. 2019 yılında mali sıkıntıya giren ve iflas koruması isteyen şirket, devlet desteğiyle ayakta kalmaya çalıştı. Ancak 2023 yılında son yatırımcısını da kaybeden Lila Bäcker, iflas etmek zorunda kaldı.

Şirket, Şubat ayı başında dört eyalette faaliyet gösteren 160 şubesini daha kapatma kararı aldı. Bu karar, Pasewalk’ta bulunan lojistik, yönetim ve üretim birimlerini de etkiledi. Şirketin Cuma günü yaptığı açıklamaya göre, bu durum yaklaşık 900 çalışanın işsiz kalması anlamına geliyordu.

DEV PASTANE TARİH OLUYOR

Çalışanlar, iflas yöneticisi Christian Graf Brockdorff tarafından düzenlenen online toplantıda durumdan haberdar edildiler. Lila Bäcker, 2.500 çalışanı ve 400 mağazasıyla Almanya’nın önemli fırın zincirlerinden biriydi. 2019 yılında Schwerin’den aldığı devlet garantisiyle 270 mağaza ve 2.100 çalışanını korumayı başarmıştı.

2023 yılında öz yönetim altında iflas sürecine giren şirket, Aralık ayında son umudunu da yitirdi. İflas işlemleri 1 Ocak’ta resmen başladı. Şirket, 230 şubenin yaklaşık üçte birini kapatmayı planlıyordu.

Ancak son kararla birlikte, sadece ilgi çekici konumlardaki 160 şube ve kafe de kapanacak. Böylece Lila Bäcker’in macerası sona erecek.

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