İflas eden fabrikayı işçiler soydu Arap yatırımcılar devralmıştı

Kocaeli Şehir Gazetesi’ndeki haberi derleyen Demokrat Kocaeli'nin verdiği bilgire göre, Elimsan Şalt Cihazları ve Elektromekanik San. ve Tic. A.Ş. 2022 yılında üretimi durdurup konkordato ilan etti.

31 Ağustos 2023 tarihinde de 200’den fazla çalışanıyla yollarını ayıran Elimsan’ın Kartepe’deki fabrikası ve malzemeleri icra yoluyla satışa çıktı.D-100 karayolu Kocaeli Kartepe bölgesinde yer alan fabrikayı Sakaryalı iş adamı Muzaffer Avcı’nın kurmuştu. Avcı uzun yıllar yönettiği Elimsan Şalt Cihazları ve Elektromekanik San. ve Tic. A.Ş., 2022 yılında konkordato talebinde bulunmuştu.

Talebi onaylanan şirket üretimi sonlandırmıştı. Fabrika, 2008 yılında Arap ortaklara devredilmişti.

6 KİŞİ HAPİSE GİRDİ

Yönetim sorunları yüzünden ekonomik krize giren Elimsan’da, konkordato süresince de bir çözüm bulunamayınca 31 Ağustos 2023 tarihinde 200’den fazla çalışan, 31 Aralık 2023 tarihinde de güvenlik personeli dahil olmak üzere tüm personel işten atılmış, borçlarını ödemek için mahkeme kararıyla fabrika kapatılmıştı.

Güvenlik personelinin işi bıraktığını fark eden 7 eski çalışan, 7 Ocak 2024 tarihinde fabrikaya gizlice girip kapıdaki kilitleri kırmış, 70 milyonluk son teknoloji Japon yapımı 13 adet CNC makinesini TIR’lara yükleyip Gölcük yolu Hayat Kimya Fabrikası yakınındaki bir benzin istasyonunun arkasına saklamışlardı.

Jandarma, eski çalışanları takip ederek yakalamış, makineleri de geri almıştı. 7 eski çalışandan 6’sı tutuklanıp cezaevine gönderilmişti. Mahkemeye çıkan bazı çalışanlar, fabrikadan alacaklı oldukları için makineleri aldıklarını itiraf etmişlerdi.