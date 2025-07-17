Ünlü patron hayatını kaybetti! İşyerinde intihar etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü patron hayatını kaybetti! İşyerinde intihar etti

Uzun yıllardır İzmir'in Kordonboyu bölgesinde bulunan ünlü 'Baryum Fasıl' restoranını işleten Fezair Taşçı, işyerinde intihar etti. Taşçı'nın ölümü Kordon esnafını yasa boğdu.

İzmir'in en meşhur bölgelerinden Kordon'da ünlü 'Baryum Fasıl' mekanını işleten Fezair Taşçı, henüz bilinmeyen bir sebeple restoranında intihar etti.

Ege'de Son Söz'de yer alan habere göre, dün sabah saatlerinde işyerine gelen çalışanlar, Taşçı’nın cansız bedeniyle karşılaştı. Taşçı’nın ölümü, Kordon esnafını derinden üzdü.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis, olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Kordon İşadamları Derneği Başkanı Ömür Şanlı, Fezair Taşçı’nın çok sevilen, sayılan bir işletmeci olduğunu, çok kıymetli bir meslektaşlarını kaybetmenin üzüntüsü içinde olduklarını söyledi.

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