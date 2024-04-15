Ünlü peynir markası iflas etti. 'Dünya Şampiyonu' olmuştu

Kaynak: HaltTV
Ünlü peynir markası iflas etti. 'Dünya Şampiyonu' olmuştu
Bir dönemler dünya çapında tanınan ve “Dünya Füme Peynir Şampiyonu” unvanını kazanan Bördespeck peyniri üreticisi Börde Käse GmbH, iflasını açıklayarak üretimine son verdi. Bu durum, binlerce çalışanın işsiz kalmasına yol açacak.

Küresel ekonomik kriz, her geçen gün daha da karmaşık bir hal alıyor. Son yıllarda dünya genelinde görülen koronavirüs salgınının tetiklediği iflas dalgası, hız kesmeden devam ediyor.

İflas haberlerinin sıkça geldiği ülkeler arasında Almanya da yer alırken, bu kez milyonlarca Türk vatandaşını da yakından ilgilendiren bir iflas haberi geldi.

Almanya’nın ödüllü peyniri Bördespeck’in üretiminin durdurulduğu duyuruldu. Üretici firma Börde Kase GmbH, işletme faaliyetlerine kalıcı bir son verdiğini açıkladı.

BÜYÜK KAYIP OLARAK GÖRÜLDÜ

Artık market raflarında bu prestijli peyniri göremeyeceğiz. Vahldorf merkezli Börde Käse GmbH’ın kapılarını kapatması, çalışanlarının işsiz kalmasıyla sonuçlandı. Bu durum, yıllardır süregelen bir gelenek olan peynir üretiminin de sona erdiğini gösteriyor.

Magdeburger Börde’de bulunan bu küçük kasabada 1879 yılında kurulan peynir fabrikası, Doğu Almanya döneminde devlet kontrolündeyken, 1992 yılında tekrar özel sektöre geçmiş ve özellikle füme peynir üretimine yoğunlaşmıştı. Bu kapanış, Alman peynir üreticileri ve tüketicileri için büyük bir kayıp olarak nitelendiriliyor.

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