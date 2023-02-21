Fazıl Say İstanbul depremine dair acı konuştu. Anladık öleceğiz

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük hasarlar ve can kayıpları yaratan depremin ardından, milyonlar depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışırken deprem uzmanları da yaşanan süreçle ilgili açıklamalar yapmaya devam ediyor.

Artçı sarsıntıların bir süre daha bu bölgede devam edeceğini hatırlatan uzmanlar aynı zamanda beklenen İstanbul depremine dair de önemli uyarılarda bulunuyor.

Kırılacak fayın yaratacağı depremin büyüklüğünden süresine kadar pek çok konuda İstanbullulara uyarılarda bulunan uzmanlar açıklamalarını sürdürürken, yaşantısını İstanbul'da sürdüren isimler de zaman zaman bu açıklamalara dair yorumlar yapıyor.

Beklenen İstanbul depremine dair bir yorum da ünlü piyanist Fazıl Say'dan geldi.

Deprem profesörlerinin yaptıkları açıklamaların ardından psikolojisinin ciddi şekilde bozulduğu anlaşılan Say şunları yazdı:

Daha bir deprem bitmeden bir diğeri başlıyor o da bitmeden bir sonraki konuşuluyor! Yeter!! İstanbul depremi! İnsan, 1 kere ölür. Biz 1000 kere ölüyoruz, şu bitik psikolojide, şu çaresizlikte.

Ne olacak?5 günde 3 milyon bina depreme dayanıklı hale mi gelecek? Anladık! Öleceğiz