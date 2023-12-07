Ünlü profesör 129 yaşına kadar yaşamanın sırrını açıkladı

ABC’nin haberine göre, yoğurdun sağlığımız için önemi göz ardı edilemez. Uzmanlar da sık sık bunu dile getirirken Prof. Dr. Erkan Topuz, günde yarım kilo yoğurt yiyenlerin çoğunun 100 yaşını gördüklerini söylüyor. Öte yandan günde bir çorba kaşığı bal ve 15 damla propolisi yiyen kişilerin 129 yaşını görebildiğini ifade ediyor.

Uzmanlar, yoğurt tüketiminin insanın sağlığı için oldukça önemli olduğunu söylüyor. Özellikle de kemik gelişimi için çok doğru bir tercih olan yoğurt düzenli ve dengeli tüketildiği takdirde vücuda yararları saymakla bitmiyor.

İçerisinde bulunan kalsiyum, kemiklerin kuvvetli ve sağlam kalmasına yardımcı olurken kemik erimesi riskini en aza indirir. Bunun yanı sıra içindeki probiyotikler, bağırsaklardaki kalsiyum emilimini artırarak kemik sağlığını olumlu yönde etkiler. Öte yandan kemik sağlığının iyi düzeyde olması kişilerin yaşamı için oldukça önemlidir.