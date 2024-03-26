Ünlü profesör Mehmet Ceyhan’dan flaş karar

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Korona virüs salgının başından itibaren yaptığı açıklamalarla gündemden düşmemişti.

"GÖNÜL RAHATLIĞIYLA BIRAKIYORUM"

67 yaşındaki Ceyhan, yaş haddinden emekli oluyor. Sosyal medya hesabından veda metnini paylaşan Ceyhan, “Tam 50 yıl önce öğrenci olarak kapısından girdiğim Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ndeki görevimi genç arkadaşlarıma gönül rahatlığıyla bırakıyorum. Onlar bu bayrağı çok daha ileriye taşıyacaklar. Beyninize yüklenen bilgi ve deneyim uykularınızı kaçırıyorsa, farklı bir noktadan başlayıp devam etmek kaçınılmaz oluyor. Zamanı uygun olan dostları beklerim” ifadelerini kullandı.

Ceyhan, görevi bıraktığını ancak mesleğini yapmayı sürdüreceğini belirtti.