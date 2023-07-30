Ünlü rap şarkıcısı Cardi B seyirciye mikrofonla saldırdı. Sahnede çılgına döndü

Ünlü rapçi Cardi B, sahnede performans sergilerken kendisine alkol fırlatan dinleyicisine sinirlenerek mikrofonunu ona fırlattı. Olay sosyal medyada paylaşılan videolarla gündem oldu.

Ünlü rap şarkıcısı Cardi B seyirciye mikrofonla saldırdı. Sahnede çılgına döndü

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Ünlü rapçi Cardi B, son günlerde hem özel hayatıyla hem de sahnedeki tepkileriyle dikkat çekiyor.

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Cardi B son olarak Twitter’da paylaşılan görüntüleriyle olay oldu. Videoda, bir hayranının içkisinin üzerine sıçraması üzerine çılgına dönen şarkıcı, mikrofonunu fırlatırken görüntülendi.

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Ünlü rapçi, bir gece önce de Las Vegas’taki performansı sırasında, DJ’in şarkılarını çok erken kestiğini iddia ederek sinirlenmiş ve DJ’e mikrofon fırlatırken görüntülenmişti.

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Cardi, gündüz saatlerinde sahnede performans sergilerken seyircilerden birinin içkisi yüzüne sıçrıyor. Bunun üzerine şoke olan rapçi, izleyenleri şaşırtarak mikrofonunu hayranının üstüne fırlatıyor.

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Güvenlik görevlileri olaya müdahale ederken mikrofonsuz kalan Cardi B de sahnede saçını düzeltiyor.

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