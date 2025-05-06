Ünlü rapçi Lvbel C5 tutuklandı

Lvbel C5 mahlasını kullanan Süleyman Burak Bodur, dün akşam saatlerinde şarkılarında uyuşturucuya özendirme suçu işlediği gerekçesiyle ifade vermek üzere Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğüne çağrıldı.
tv100 Magazin Hattı’ndan Onur Üçkarışoğlu’nun özel haberine göre, emniyette ifadesi alınan ünlü rapçi, ardından Gebze Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildi.
TUTUKLAMA KARARI
Uyuşturucuya özendirme suçlamasıyla 5 ila 10 yıl hapis cezasıyla yargılanan Lvbel C5, mahkeme tarafından tutuklanarak Kandıra Cezaevi’ne gönderildi.