Ünlü rapçi Sefo deprem anını takipçileri ile paylaştı. Kaçış anı gündem oldu

Kaynak: Haber Merkezi

İstanbul'da en büyüğü 6.2 olmak üzere peş peşe depremler meydana geldi. Ünlü Şarkıcı Sefo sosyal medyadan deprem paylaşımı yaptı.

Marmara Denizi’nde, Silivri açıklarında saat 12.49’da 6.2 büyüklüğünde büyük bir deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin 13 saniye sürdüğü öğrenildi. Depremin İstanbul başta olmak üzere çevre illerde de hissedildiğini aktardı. Peş peşe artçı depremler de meydana gelirken vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü rapçi Sefo, depremden kaçış anını paylaştı.

Ünlü rapçi panikle evden çıktığı görüntüleri, "Asla soğukkanlı davranamayacağım, yıllardır en büyük korkum deprem. Bir şey olur da bana ulaşamazsanız don atlet sokaktayımdır." notuyla paylaştı.

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