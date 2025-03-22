Ünlü restoran zinciri iflas etti. 40 şubesi vardı

Almanya'nın önde gelen restoran zincirlerinden Sausalitos, mali zorluklar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. 1994 yılında Thomas Hirschberger tarafından Ingolstadt'ta kurulan Sausalitos, başlangıçta kaliforniya-meksika mutfağı (Cal-Mex) konseptiyle hizmet vermeye başladı. 2014 yılında şirket, yatırımcılara devredildi ve zamanla Almanya genelinde 40'tan fazla şubeye ulaştı.

Şirketin iflas başvurusunun ana nedenleri arasında koronavirüs pandemisinin etkileri ve Almanya'daki ekonomik zorluklar gösteriliyor. Pandemi süresince müşteri davranışlarında değişiklikler meydana geldi ve ziyaretçi sayılarında düşüş yaşandı. Ayrıca, ülkenin ekonomik durumu gelirleri ve kârlılığı olumsuz yönde etkiledi.

Münih Yerel Mahkemesi'ne yapılan iflas başvurusunun ardından, Sausalitos Holding GmbH ve bağlı şirketleri de bu sürece dahil edildi. Ancak, franchise sahiplerinin iflastan doğrudan etkilenmeyeceği belirtildi. Şirket, kendi işlettiği restoranların faaliyetlerine devam edeceğini ve yaklaşık 1.000 çalışanın maaşlarının Mayıs ayı sonuna kadar garanti altına alındığını duyurdu.

Mahkeme, iflas sürecini yönetmek üzere Jaffé hukuk firmasından avukat Michael Schuster'i atadı. Schuster, öncelikli hedeflerinin şirketin faaliyetlerini sürdürmek ve yakın gelecekte Sausalitos için bir yatırımcı bulmak olduğunu ifade etti.

Sausalitos, restoranlarında bar, bistro, restoran ve teras/bira bahçesi gibi dört ana bölüm sunuyor. Menüsünde burrito, fajita, quesadilla ve çeşitli burgerler gibi Cal-Mex mutfağından lezzetler bulunuyor. Ayrıca, geniş bir kokteyl seçkisiyle de dikkat çekiyor.

Sonuç olarak, Sausalitos'un iflas başvurusu, pandeminin ve ekonomik koşulların restoran sektörüne olan etkilerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Şirket, bu zorlu süreçte faaliyetlerine devam etmeyi ve gelecekte yeniden yapılanarak sektördeki varlığını sürdürmeyi hedefliyor.