Ünlü restoran zinciri iflas etti. 40 şubesi vardı

Düzenleme: Kaynak: Artı49
Ünlü restoran zinciri iflas etti. 40 şubesi vardı

Almanya'daki yaygın restoran zinciri Sausalitos iflas başvurusunda bulundu. 31 yıl önce kurulan şirketin ülke genelinde 40'ı aşkın şubesi ve 1000'i aşkın çalışanı bulunuyor. Şirketten yapılan açıklamaya göre çalışanların maaşları mayıs sonuna kadar ödenecek.

Almanya'nın önde gelen restoran zincirlerinden Sausalitos, mali zorluklar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu. 1994 yılında Thomas Hirschberger tarafından Ingolstadt'ta kurulan Sausalitos, başlangıçta kaliforniya-meksika mutfağı (Cal-Mex) konseptiyle hizmet vermeye başladı. 2014 yılında şirket, yatırımcılara devredildi ve zamanla Almanya genelinde 40'tan fazla şubeye ulaştı.

1.jpg

Şirketin iflas başvurusunun ana nedenleri arasında koronavirüs pandemisinin etkileri ve Almanya'daki ekonomik zorluklar gösteriliyor. Pandemi süresince müşteri davranışlarında değişiklikler meydana geldi ve ziyaretçi sayılarında düşüş yaşandı. Ayrıca, ülkenin ekonomik durumu gelirleri ve kârlılığı olumsuz yönde etkiledi.

8.jpg

Münih Yerel Mahkemesi'ne yapılan iflas başvurusunun ardından, Sausalitos Holding GmbH ve bağlı şirketleri de bu sürece dahil edildi. Ancak, franchise sahiplerinin iflastan doğrudan etkilenmeyeceği belirtildi. Şirket, kendi işlettiği restoranların faaliyetlerine devam edeceğini ve yaklaşık 1.000 çalışanın maaşlarının Mayıs ayı sonuna kadar garanti altına alındığını duyurdu.

5.jpg

Mahkeme, iflas sürecini yönetmek üzere Jaffé hukuk firmasından avukat Michael Schuster'i atadı. Schuster, öncelikli hedeflerinin şirketin faaliyetlerini sürdürmek ve yakın gelecekte Sausalitos için bir yatırımcı bulmak olduğunu ifade etti.

3.jpg

Sausalitos, restoranlarında bar, bistro, restoran ve teras/bira bahçesi gibi dört ana bölüm sunuyor. Menüsünde burrito, fajita, quesadilla ve çeşitli burgerler gibi Cal-Mex mutfağından lezzetler bulunuyor. Ayrıca, geniş bir kokteyl seçkisiyle de dikkat çekiyor.

2.jpg

Sonuç olarak, Sausalitos'un iflas başvurusu, pandeminin ve ekonomik koşulların restoran sektörüne olan etkilerini bir kez daha gözler önüne seriyor. Şirket, bu zorlu süreçte faaliyetlerine devam etmeyi ve gelecekte yeniden yapılanarak sektördeki varlığını sürdürmeyi hedefliyor.

Son Haberler
Meme kanserine karşı kendini kontrol etme yöntemleri! Uzmanlardan hayat kurtan açıklamalar
Meme kanserine karşı kendini kontrol etme yöntemleri! Uzmanlardan hayat kurtan açıklamalar
Çorum'da yangın! Alev alev yandı
Çorum'da yangın! Alev alev yandı
Yetersiz uykunun çocuklar üzerindeki sessiz etkisi!
Yetersiz uykunun çocuklar üzerindeki sessiz etkisi!
Ekrem İmamoğlu'nun saat kaçta ifade vereceği belli oldu
Ekrem İmamoğlu'nun saat kaçta ifade vereceği belli oldu
Karısını vuran yaşlı adama dayak. "Bir anda oldu"
Karısını vuran yaşlı adama dayak. "Bir anda oldu"