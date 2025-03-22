Ünlü rock gruplarından İmamoğlu'na destek

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü rock gruplarından İmamoğlu'na destek

Mor ve Ötesi ve Duman grubu Ekrem İmamoğlu ile ilgili alınan gözaltı kararını tepki gösterdi.

19 Mart'tan beri gözaltında olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için İstanbullular Saraçhane'deki belediye binası önünde destek vermeyi sürdürüyor.

Türk Rock müziğinin önemli gruplarından olan Duman ve Mor ve Ötesi grupları da sosyal medya hesaplarından Ekrem İmamoğlu'na destek paylaşımında bulundular.

Mor ve Ötesi paylaşımında “Demokrasi, adalet ve özgürlüğe inanan herkes gibi biz de İstanbul'umuzun seçilmiş belediye başkanının hemen bu gece işinin başına dönmesini bekliyoruz çünkü" derken İmamoğlu'nun paylaşımına da yer verdi.

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Öte yandan Duman grubu da Ekrem İmamoğlu'nun sıkça kullandığı sloganı KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA!'yı kullandı.

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