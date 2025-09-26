Ünlü sanatçı Güllü’nün son anları ortaya çıktı. Anbean ölüme böyle gitti

Düzenleme: Kaynak: DHA / İHA

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6. kattaki evinin terasından kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün düşmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı.

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 6. kattaki evinin terasından kızı ve kızının arkadaşı ile eğlendiği sırada düşerek hayatını kaybeden ünlü sanatçı Güllü'nün düşmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı.

dha-277500-3.jpg

Güllü adıyla bilinen sanatçı 51 yaşındaki Gül Tut, gece 01.28 sıralarında Harmanlar Mahallesi Vali Akı Caddesi üzerindeki evinin 6. katındaki terastan düşerek hayatını kaybetti.

dha-277500-2.jpg

Ünlü sanatçının ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Ev içi kamerasında yer alan görüntüde Güllü, önce bir odadan çıkıyor ve kapalı terasa giriyor. Görüntülerde bir süre sonra gelen seslerden Güllü'nün düştüğü anlaşılıyor. Ardından ise sanatıçının arkadaşı ve kızı panik içinde evden dışarı çıkarak aşağı indikleri görülüyor.

Son Haberler
CHP’nin kurultay davasında gerekçeli karar çıktı!
CHP’nin kurultay davasında gerekçeli karar çıktı!
Galatasaray'da gecenin kahramanı! Duvar ustası
Galatasaray'da gecenin kahramanı! Duvar ustası
ABB'ye konser soruşturmasında 5 tutuklama!
ABB'ye konser soruşturmasında 5 tutuklama!
Kocaeli merkezli 16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 24 tutuklama
Kocaeli merkezli 16 ilde dolandırıcılık operasyonu: 24 tutuklama
Sivas’ta iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
Sivas’ta iki motosiklet çarpıştı: 2 yaralı