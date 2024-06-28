Ünlü şarkıcı 17. meme ameliyatını oldu

46 yaşındaki şarkıcı, “Katie Price Show” adlı podcastinin son bölümünde göğüslerini küçültmek için ameliyat olduğunu doğruladı.

Katie, bir göğsünün diğerinden küçük olduğunu ve hafifçe düştüğünü, bu yüzden onları eşitlemek için bıçak altına yattığını anlattı.

Katie, erkek arkadaşı JJ Slater (31) tarafından bakıldığı eve dönmeden önce son ameliyatı için yakın zamanda Belçika'ya uçtu.

Ameliyatının sonuçlarından memnun olan Katie, cuma sabahı Instagram'da paylaştığı gönderide yeni göğüslerini sergiledi.

Price, fotoğrafın perşembe akşamı çekildiğini ve ameliyattan bu yana Instagram profilinde paylaştığı ilk fotoğraf olduğunu açıkladı.

Katie Price, yıllar geçtikçe rinoplasti, yüz germe, dudak dolgusu ve botoks dahil olmak üzere bir dizi ameliyat geçirdi.

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