Ünlü şarkıcı aşırı doz uyuşturucudan öldü

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü şarkıcı aşırı doz uyuşturucudan öldü

Crazy Town grubunun solisti olan Amerikalı rapçi Shifty Shellshock’un aşırı doz uyuşturucudan hayatını kaybettiği açıklandı.

Los Angeles County Medical Examiner, Shellshock'un (doğum adı Seth Binzer) 24 Haziran Pazartesi günü 49 yaşında evinde ölü bulunduğunu doğruladıktan sonra grubun menajeri rapçinin aşırı doz uyuşturucudan öldüğünü söyledi.

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Menajer Hubberman, 27 Haziran Perşembe günü basın kuruluşuna yaptığı açıklamada, "Seth Binzer, bağımlılıkla mücadele ettikten ve Crazy Town'ın 'Butterfly' ile hızlı başarısından sonra, bağımlılıklarıyla başa çıkmak için hiçbir zaman daha başarılı bir seviyeye ulaşamadı. Hepimiz denedik ama sonuçta hepimiz başarısız olduk, yoksa Shifty hâlâ burada olurdu." ifadelerini kullandı.

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Los Angeles İlçe Adli Tabibi daha fazla bilgi için toksikoloji raporunu bekliyor.

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Shellshock, 2012 yılında darp ve uyuşturucu bulundurma suçlamasıyla tutuklanmıştı.

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