Ünlü şarkıcı Ayşe Hatun Önal’dan skandal paylaşım: Özel ve Başarır’ı hedef aldı

Hayvan Hakları Kanunu'nda değişiklik yapılması AKP tarafından gündeme alındı.

İktidar partisi, birçok Avrupa ülkesinde uygulanan ‘uyutma’ yöntemini Meclis’e getirecek.

AKP’li kaynaklar, konunun sorumlulukları bulunan belediyelerin gücünü aştığını dile getirerek yeni düzenleme ile belediyelerin, barınaklardaki kapasite kadar köpeğin fotoğraflarını çekerek sahiplendirmeleri için ilan yayınlayacağını söyledi.

İlanlar belediyeler tarafından kurulacak internet sitelerinde 30 günlük süre boyunca kalacak. Bu süre içerisinde yuva bulamayan köpekler enjeksiyon ile uyutulacak.

Barınaklarda uyutulan ve sahiplenilen köpeklerden boşalan yerlere ise yeni köpekler getirilecek.

AYŞE HATUN ÖNAL’DAN SKANDAL PAYLAŞIM

Hazırlanan yeni yasa teklifine siyasetçilerden, sosyal medyadan ve ünlü isimlerden tepki yağdı.

Ünlü şarkıcı Ayşe Hatun Önal ise tepkisini, söz konusu yasa teklifi hazırlığını eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ı hedef alarak gösterdi.

Sosyal medya hesabından Özel ve Başarır’ın birlikte yer aldığı bir fotoğrafı paylaşan Önal, “Sizden olsa olsa kaşar olur, onu da eritir köpeklere yediririz” ifadelerini kullandı.