Ünlü şarkıcı babasının mezarına gecelik giyip gitti! Kocamla tanıştılar

Düzenleme: Hande Karacan
Ünlü şarkıcı babasının mezarına gecelik giyip gitti! Kocamla tanıştılar

Şarkıcı Serel Yereli, sevgilisi ile birlikte 13 yıl önce kaybettiği babasının mezarını ziyaret etti. Gece yarısı gecelikle çekildiği fotoğrafa da "Kocam ve babam tanıştı" notunu düştü. Ünlü şarkıcının paylaşımına tepki yağdı.

Şarkıcı Serel Yereli, sevgilisi Oğul Avcı ile birlikte 2011 yılında vefat eden babası eski milli hentbolcu Serdar Yereli’nin mezarını ziyaret etti.

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Ancak ziyaret sırasında giydiği gecelik sosyal medyada tepki topladı.

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Fotoğrafların altına sevgilisini ‘kocam’ olarak niteleyerek, “Kocam ve babam tanıştı” notunu düştü.

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SEREL YERELİ KİMDİR?

Serel Yereli, 19 Nisan 1995 tarihinde İzmir Göztepe’de doğdu. Annesi İngilizce öğretmeni Elif Yereli, babası ise eski milli hentbolcu Serdar Yereli’dir. Babasının hentbol federasyonu başkanlığı görevi nedeniyle çocukluğu farklı ülkelerde geçti.

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16 yaşında babasını kaybeden Serel, Londra’da ortaokuldayken müzikal oyunculuk eğitimine başladı. Grease, Mamma Mia ve Bruleskue müzikallerinde başrol oynadı.

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Şarkı söylemeye 4 yaşında başlayan Serel, TÜBİTAK tarafından düzenlenen bir yarışmada “Serel’in Uzay Gemisi” adlı projesiyle ödül kazandı.

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2016 yılında “Bodrum Masalı” adlı dizide zengin ama mutsuz Alara karakteriyle dikkat çekti. Yurtdışına gittikten sonra oyunculuğu bırakan Serel, şimdi Londra’da müzik alanında eğitim görüyor.

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Ayrıca İngilizce, Fransızca, İtalyanca ve İspanyolca olmak üzere tam 4 dil biliyor. Boyu 1.80 metre, kilosu 59 ve burcu Koç’tur.

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OĞUL AVCI KİMDİR?

Oğul Avcı, müzisyen, stüdyo müzisyeni ve elektronik müzik sanatçısıdır. Aynı zamanda Ötenazi müzik grubunun üyesidir. Müzik kariyerine devam eden Oğul Avcı, Serel Yereli ile İngiltere’de yaşıyor. 24 yaşında olan Oğul Avcı, Serel Yereli’den 4 yaş küçüktür.

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