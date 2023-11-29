Ünlü şarkıcı binlerce kişinin içinde hayranına iç çamaşırından içki içirdi

Brezilyalı haber kaynakları, “Cachaça na pantia” adlı şarkısıyla önce çıkan Linda Mel’i bir country şarkıcısı olarak tanımlıyor. Ancak Linda Mel, sıradan bir şarkıcı olmakla kalmıyor ve aşırı müstehcen sahne şovlarıyla öne çıkıyor.

Ünlü şarkıcı sahnede hayranlarına iç çamaşırını çıkartıp içki içiriyor ve bu anları sosyal medyasından paylaşıyor.

Linda Mel’in şovunda öne çıkan hayranları da ayrıca yerel basının odağında. Şarkıcının iç çamaşırından içki içen bir hayranına Linda Mel’in bir çamaşırı daha olup olmadığı sorulduğunda, hayranı şarkıcının başka bir çamaşır giymediğini belirtmişti.