Ünlü şarkıcı biseksüel olduğunu açıkladı

Maren Morris, Pazar günü Onur ayı için Arizona'da bir konser verdikten sonra biseksüel olduğunu kamuoyuna açıkladı.

1,5 milyon Instagram takipçisine sahip olan 34 yaşındaki Grammy ödüllü şarkıcı, Instagram hesabından şunları yazdı: “LGBTQ + B’de olduğum için mutlu ve gururluyum”

Geçtiğimiz yıl Morris, Nashville'de düzenlenen ve Tennessee'nin sanatçıların farklı kıyafetlerini giymesini, trans gençleri ve eşcinsel evlilikleri yasaklayan yasasını protesto eden Love Rising yardım etkinliğinde de sahne almıştı.

4 ay önce Ryan Hurd ile olan evliliğini bitiren ünlü şarkıcının bu evlilikten 4 yaşında bir oğlu bulunuyor.

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