Sahnede yaşadığı talihsiz kazayı takipçileriyle paylaşan Cenk Eren kaşını patlattığını açıkladı. Şarkılarının yanı sıra geçirdiği estetik işlemlerle de gündeme gelen ünlü şarkıcı sahnede talihsiz bir olay yaşadı.

KENDİ KENDİNİ YARALADI

Geçtiğimiz perşembe gecesi “Bir can Bir candır” derneğinin yardım gecesinde sahne alan ünlü şarkıcı sahne aldığı sırada yaşadığı talihsiz bir anı sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

"KAŞIMI PATLATTIM"

Sosyal medya hesabından yüzünün son halini paylaşan Cenk Eren, gözündeki morlukla dikkat çekti. Hayranlarını endişelendiren bu görüntünün nedenini ise şu sözlerle açıkladı:

"Perşembe gece Çapa Pera'da 'Bir can Bir candır' derneğinin gecesinde sahnede son şarkımda mikrofonu yukarı attım, düşerken son anda tuttum ve kendi kaşımı patlattım. Şu an bu durumdayım..."

Yüzünü gerdirmişti!

58 yaşındaki ünlü şarkıcı yüzünü gerdirmiş doktoruyla birlikte çekildiği kareyi 'Yüzümün mimarı' notuyla paylaşmıştı.

Ünlü şarkıcı geçtiğimiz aylarda yaptırdığı estetik operasyonlar nedeniyle gündeme gelmişti. Operasyonu gerçekleştiren doktoruyla birlikte çekildiği bir fotoğrafı takipçileriyle paylaşan Eren’in son hali gündem olmuştu.

Paylaşımına "Yüzümün mimarı" notunu düşmüştü. Takipçileri yüz gerdirme işleminin ardından "10 yaş gençleşmiş", "Eski Cenk değilsin," "Beğenmedim", "Hiç olmamış" yorumlarında bulunmuşlardı.